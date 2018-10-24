Başkan Doğruer, Özbekistan'da sosyal belediyeciliği anlattı

İZMİR'in Kınık ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Sadık Doğruer, 17-21 Ekim tarihleri arasında Özbekistan'ın Buhara şehrinhde düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'nde, 'sosyal belediyeciliği' anlattı.

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Sosyal Bilimler Kongresi'ndeki konuşmasında sosyal belediyeciliği anlatıp, Kınık'ta bu konuda yatıkları hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Doğruer konuşmasında, "Kınık'ta Belediyemiz öncülüğünde oluşturduğumuz sağlık birimi ile ileri tektik için sevki yapılan hastaları 29 kişilik midibüsümüz ile 120 kilometre mesafedeki İzmir'de bulunan kamu ve üniversite hastanelerine taşıyoruz. Ardından aynı araçla dönmelerini sağlıyoruz. Ayrıca ayakta seyahat edemeyecek olan hastalarımız için ise iki ambulans ile sevklerini sağlayarak tedavilerinin yapılmasına yardımcı oluyoruz. 12 kişilik Halkla İlişkiler Birimi ile ilçemiz merkez ve dış mahallelerinde yaşayan engelliler, yaşlılar ve hastalarımızı ziyaret ederek onların istek ve taleplerini dinleyip, sorunlarını çözüyoruz. Yine ilçemizde yalnız yaşayan yaşlı kişilerin evlerini temizliyoruz. İhtiyaç sahiplerine periyodik olarak erzak yardımı yapıyoruz. Üniversite okuyan öğrencilerimize yılda iki kez eğitim yardımı yapıyoruz. Hoşgeldin Bebek Projesi ile yeni doğan bebekleri Halkla İlişkiler ekibimiz evlerinde ziyaret edip hediye takdim edip, selamlarımı iletiyorlar" dedi.

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'nde, 2015 Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi Aziz Sancar, TBMM Başkan Vekili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop da birer konuşma yatı.

Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), ()

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