Başkan Dingil yenilenen okulda açılış yaptı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()-HATAY'ın İskenderun İlçe Belediye Başkanı Seyfi Dingil, eğitime her zaman destek olduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Denizciler Mahallesi'nde bulunan Gübretaş Ortaokulu'nda hayırseverler tarafından yaptırılan spor salonu, yenilenen öğretmenler odası, mescitin açılışı ve fidan dikimi etkinliğine katıldı. Sık sık okullara ziyaretlerde bulunduklarını belirten Başkan Seyfi Dingil, ”Belediye olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ediyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar okullarımıza birçok destek de bulunduk. Çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda ve çevrede eğitim almaları çok önemli. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için ne yapsak azdır. En büyük yatırım insana olan yatırımdır. İnsan odaklı çalışmalara devam edeceğiz” dedi. Okulun yenilenmesinde katkıda bulunanlara plaket veren Seyfi Dingil, ”Eğitime hayırseverlerimizin desteği çok büyük önem arz ediyor. Sağ olsun hayırseverlerimiz okullarımıza birçok konuda destek oluyor” diye konuştu.

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