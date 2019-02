Başkan Dinçer: Mersin’e İşletmelerüstü Eğitim Merkezi kurulmalı

MERSİN, () - MERSİN Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, Türkiye’nin ve bölgenin ekonomik kalkınmasının adresinin mesleki eğitim olduğunu dile getirerek, kentin içerisinde her türlü meslek kollarında atölyelerin bulunduğu İşletmelerüstü Eğitim Merkezi’nin mutlaka kurulması gerektiğini söyledi.

Cumhur İttifakı Yenişehir Belediye Başkan adayı Bekir Topçu, Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer’i ziyaret ederek projelerini paylaştı. Başkan Dinçer, Topçu’ya başarı dileyip, Yenişehir bölgesinin esnafın en çok sıkıntı yaşadığı bölgelerden biri olduğunu belirtti. Yenişehir ilçesindeki AVM’ler nedeni ile esnafın büyük sıkıntılar yaşadığını ifade eden Başkan Dinçer, "Esnafımız da ayakta kalmak için mücadele veriyor. Yerel yönetimler bölgemizi ve ülkemizi kalkındıracak projeler üretmeli, yüzünü başka illere değil, buradaki esnafa çevirmeli. Kavgacı değil uzlaşıcı olmalı. İşyerini kapatmak için değil, açtırmak için mücadele etmeli. Kapanan her işyerinin işsizler ordusuna yeni bireyler katılması olduğunun farkında olmalı" dedi.

Bölgenin ve Türkiye’nin kalkınmasının anahtarı mesleki eğitim, üretim ve istihdam olduğunu kaydeden Başkan Dinçer, "Mersin’e içerisinde bütün meslek kollarında atölyelerin bulunduğu bir İşletmelerüstü Eğitim Merkezi mutlak suretle kazandırılmalıdır. Mersin’de işsizlik had safhadayken, işyerlerimizde ise kalifiye eleman sıkıntısı çekiliyor. Yetiştirecek çırak, kalfa bulamıyoruz. Bunun için mesleki eğitim özendirilmeli. Bizler kentimize gençlerimizi altın bilezik sahibi yapacak olan İşletmelerüstü Eğitim Merkezi’nin mutlak suretle kazandırılması taraftarıyız. Bunun için yerel ve genel idarelerden destek bekliyoruz" diye konuştu.

Topçu ise kendisinin de bir esnaf olduğuna vurgulayarak, şunları söyledi:

"Meslek kuruluşlarımızın ve STK’larımızın önerilerine büyük önem veriyorum. Bu bağlamda ilçemiz için belirlemiş olduğum 41 proje vardı. Önermiş olduğunuz İşletmelerüstü Eğitim Merkezi önerinizi projelerimin birinci sırasına ekliyorum. Seçilmemiz halinde sizlerle birlikte İşletmelerüstü Eğitim Merkezini ilçemize birlikte kazandıralım. İlçemizde üretime, istihdama, kalkınmaya yönelik atılacak her adım için desteğimiz tam olacaktır. Yenişehir bölgesine sanayi sitesi kazandırılması, oto galericiler sitesi kazandırılması gibi istihdama ve ekonomiye dönük projelerin yanı sıra ulaşıma, eğitimden spora, kentsel dönüşümden kültür sanata, sağlıktan sosyal belediyeciliğe kadar her alanında birçok yatırıma birlikte imza atmaya hazırım."



FOTOĞRAFLI