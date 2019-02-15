Başkan Dinçer: Belediyeler sanayi sitesi için arkamızda durmadı

MERSİN, () – MERSİN Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, kentin batısına ve doğusuna olmak üzere 2 ayrı bölgede kurmak istedikleri 5 bin işyeri kapasiteli modern sanayi sitesi projelerini belediyelerin arkalarında durmaması sonucu hayata geçiremediklerini söyledi.

Cumhur İttifakı Mezitli Belediye Başkanı Serdar Soydan ve beraberindeki heyet, Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer’i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Dinçer, Mezitli’ye birinci ve ikince el oto galericiler sitesini kazandırma yönündeki girişimlerini büyükşehir ve ilçe belediyesinin farklı siyasi partilerden olması nedeni ile hayata geçiremediklerini belirterek, "Mezitli bugün sadece konut alanı olarak kullanılıyor. Hepimizin işyerleri ya Akdeniz’de ya Yenişehir’de. Sadece geceyi geçirmek için buradayız. Konaklama harici kimin bu bölgeye katkısı var. Bizler bu katkıyı sunmak, bölgeye katma değer kazandırmak istiyoruz ama maalesef önümüze engeller çıkartılıyor" dedi.

Mersin’e biri batıya diğeri doğuya olmak üzere toplamda 5 bin işyeri kapasiteli modern sanayi sitesini kazandırma çalışmalarının yerel idarecilerin arkalarında durmamalarından kaynaklı olarak hayata geçiremediklerinin ifade eden Başkan Dinçer, "Toroslar bölgesinde 2500 işyeri kapasiteli sanayi sitesi için haritada yer işaretlendi. Ama sanayi sitesi için işaretlenen alan belediye meclis kararıyla maalesef konut alanına çevrildi. Gerekçe olarakta şehir hastanesi gösterildi. Oysa biz bir parseli her iki tarafı ağaçlarla çevrili yol olarak planlamıştık. Ağaçlar sanayi sitesini kapatacaktı. Ama hiçbir belediye bunun arkasında durmadı, bizlere destek olmadı ve sanayi sitesi alanı konut alanına çevrildi, bizim projelerimiz kağıt üzerinde kaldı" diye konuştu.

Soydan’da sivil toplum kuruluşlarına ve meslek kuruluşlarına büyük önem verdiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Bugüne kadar Mersin’e yatırım gelmemesinin en büyük nedenlerinden bir de yerel ve genel idarelerin farklı olmasından kaynaklıdır. Bizlere görev verilmesi halinde söz konusu şikayetleri sona erdirecek, kentimize katma değer kazandıracak bu projeleri hayata geçirme konusunda muktediriz."

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