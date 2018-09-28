Başkan Dere: Esnaf adına umut verici

ANTALYA, () - ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği söyledi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yapılan değişikliğin esnaf ve sanatkarları korumak adına oldukça önemli olduğunu belirti. Başkan Dere, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan değişikliğin, üreticilerin, esnaf ve sanatkarların adil bir rekabet ortamında faaliyette bulunabilmeleri ve varlıklarını sürdürebilmeleri açısından yerinde bir karar olduğunu vurguladı.

Kararla birlikte, esnaf ve sanatkarların zincir mağazalar karşısındaki mağduriyetlerinin biraz olsun azalacağını vurgulayan Başkan Dere, "Bu değişiklikle birlikte, meslek odalarınca fiyatları tarifeye bağlanan malları satışa sunan büyük ve zincir mağazalar, bayiler ve özel yetkili işletmeler tarafından üretici ve tedarikçiye birim miktar başına yapılacak ödemenin, tarifedeki azami fiyatın yüzde 85'inden az olmaması hükme bağlanmış oldu" dedi.

Değişiklikle, büyük mağaza ve zincir mağazalar, bayiler ve özel yetkili işletmelerin piyasadaki hakim pozisyonunu, üretici ve tedarikçi niteliğindeki küçük ticari işletmelerle esnaf işletmelerinin aleyhine kullanmasının önüne geçilmesinin hedeflendiğine değinen Adlıhan Dere, şunları kaydetti:

"Bu hedef doğrultusunda da, esnaf ve sanatkarlarımızın özellikle zincir mağazalar karşısındaki mağduriyetlerinin azalacağına ve daha adil bir rekabet ortamı oluşacağına inanıyoruz. Yönetmelik değişikliği sayesinde fiyatı tarife ile belirlenen ürünlerde, esnafımız haksız rekabete karşı korunmuş olacak. Bu karar sayesinde esnaf ve sanatkarlarımızın ürettiği ürünler piyasa değerinin altında satılamayacak. Tabi burada sıkı bir denetim mekanizması da oldukça önemli. Böylece, esnaf ve sanatkarlarımız serbest piyasa koşullarında haksızlığa uğramadan ve emeklerinin karşılığını alarak faaliyetlerine devam edecekler."

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