Başkan Dere'den 'ücretli poşet' uyarısı

ANTALYA, () - Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren tüm alışveriş noktalarında plastik poşetlerin ücret karşılığında verileceğini söyledi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından plastik poşet kullanımının azaltılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren alışveriş poşetlerinin tüm noktalarda ücret karşılığında verileceğini kaydetti. Poşetlerin ücretsiz verilmesi halinde işletme hakkında cezai işlem uygulanacağı bilgisini veren Başkan Dere, ücretli poşet kullanmak istemeyen vatandaşların alışveriş filesi, kese kağıdı, bez çanta gibi alternatiflere yönelebileceğini belirtti.

BEZ ÇANTA VE KESE KAĞIDI, FİLE KULLANIN

Başkan Dere, açıklamasında şunları kaydetti:

"10 Aralık 2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler artık ücretli hale geliyor. Poşetlerin ücretli hale getirilmesinin temel amacı, plastik poşet kullanımının azaltılması ve bu sayede çevre kirliliğinin önlenmesi. Dolayısıyla, alışveriş yaparken ücretli poşet kullanmak istemiyorsak yanımızda bez çanta, kese kağıdı, file gibi alternatif taşıma malzemeleri bulundurmalıyız. Alışana kadar biraz zorlanabiliriz ancak bu durumu alışkanlık haline getirdiğimizde hem doğamızı daha az kirletmiş olacağız hem de sağlığımızı koruyacağız."

plastik poşetlerin içerdiği kanserojen maddenin sağlık açısından ciddi tehdit oluşturduğuna işaret eden Başkan Dere, "Plastiğin hammaddesi döviz ile temin edildiğinden milli ekonomimiz için de önemli bir gider kalemi oluşturuyordu. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek bu uygulamanın yaygınlaşmasıyla hem sağlık hem de ekonomik anlamda avantaj sağlamış olacağız" dedi.

Büfe, bakkal, manav gibi plastik poşetleri yoğun olarak kullanan esnafı da uyaran Adlıhan Dere, "Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulacak komisyon aracılığıyla belirlenecek ve her yıl için güncellenecektir. Düzenlemeye aykırı olarak plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 TL idari para cezası verilecektir. Esnafımızın bu konuda dikkatli olmasını özellikle rica ediyorum. Poşet ücretinin fişlerde açıkça belirtilmesi gerekli. Aksi takdirde cezai işlemle karşı karşıya kalabilirler. Vatandaşlarımız da alışveriş fişlerini dikkatli incelemeli. Fişlerin en alt bölümünde yer alan poşet ücretlerini kontrol ederek kullandıkları poşet sayısı ile karşılaştırmalılar" dedi.

FOTOĞRAFLI