Başkan Dere'den Bakan Albayrak'a dosya

ANTALYA, () - Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a Antalya esnaf ve sanatkarlarının sorun ve taleplerini içeren dosya sundu.

AESOB Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan Dere, 'Adım Adım Ekonomi Antalya' toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a sunduğu dosyanın, Antalya esnaf ve sanatkarlarının sorun ve taleplerini içerdiğini söyledi.

Dosya içeriğinde, "Esnaf ve sanatkarların Bağ-Kur primlerinin düşürülmesi, yaşlılık sigortasında prim gün sayısının yeniden düzenlenmesi, Bağ-Kur emekli aylıklarının iyileştirilmesi, yüksek pos cihaz komisyonlarının düşürülmesi, etkin bir sicil affı, esnafın defter tutma hadlerinin değiştirilmesi, esnafın sırtındaki stopaj yükünün kaldırılması, perakende yasasında değişiklik ile AVM ve zincir mağazalara karşı esnafın korunması, kamuya ait işyerlerindeki kira artışları, ücretli poşet uygulaması, esnafa indirimli elektrik ve doğalgaz, ulaşım sektöründe çalışan esnafa mazotta ÖTV indirimi ve kamu kuruluşlarının ticaret yapmaması gibi konular yer alıyor.

Bakan Berat Albayrak ile görüşerek bugüne kadar esnaf ve sanatkara birçok destek sağlandığını hatırlatan Adlıhan Dere, "Ulaşım esnafına taksi alımında ÖTV desteği, mobilya, beyaz eşyada ÖTV indirimi önemliydi. Halkbank aracılığıyla esnafımıza sağlanan düşük faizli esnaf kredilerindeki plasmanların artırılması esnafın ayakta kalması için yapılan düzenlemeler ve destekler. Şehiriçi toplu taşımada KDV'nin düşürülmesini torba yasaya konulması sözünü aldık" dedi.

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