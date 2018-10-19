Başkan Demirkol, yaşlı bakım evinde incelemede bulundu

ŞANLIURFA, ()- ŞANLIURFA Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 17 bin 600 metrekare inşaat alanında yapımı devam eden Çocuk ve Kadın Yaşam Merkezi ile Yaşlı Bakımevi inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgiler alan Başkan Demirkol, “Çocuk ve Kadın Yaşam Merkezimizde, kadın ve çocuk aynı merkezde eğitim alacak” dedi.

Başkan Fevzi Demirkol, beraberinde Başkan Yardımcısı Mehmet Selim Polatkan, birim müdürleri ve teknik ekiple birlikte Devteşti Mahallesinde yapımı devam eden Çocuk ve Kadın Yaşam Merkezi ile Yaşlı Bakımevi inşaatında incelemelerde bulundu. Yürütülen çalışmalarla ilgili teknik ekipten bilgiler alan Başkan Demirkol, inşaatı da gezerek çalışmaları yerinde denetledi. Demirkol'un hayata geçecek olan projenin tamamlanmasının ardından kadınların sosyal hayata katılımı ve aile ekonomisine katkı amacıyla istihdama yönelik kurslar almasını sağlamak amacıyla bu merkezin kullanılacağını kaydetti.

Haliliye Belediyesi Kadın Yaşam Merkezinin inşaat çalışmaları başladı. 24 milyon 950 bin Türk Lirası bedelle ihalesi tamamlanan 17 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan kadın yaşam merkezinde, ofisler, yüzme havuzları, fitness salonu, basketbol ve voleybol spor salonu, kreş, atölyeler, çok amaçlı salon, el ürünleri mağazası, sergi salonu, konferans salonu, okuma salonu, derslikler ve kapalı otopark yapılması planlandı. Kadınların hem eğitim alıp, hem de vakit geçirecekleri bir yaşam merkezi olacak olan Kadın Yaşam Merkezi, kent genelinde bu alanda duyulan ihtiyacın da karşılanmasını sağlayacak. Başkan Demirkol açıklamasında yaşlıları da unutmadıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Yaşlılarımızı unutmuyoruz. Yaşlılarımız için de Yaşlı Bakımevi yapıyoruz. Bu merkezimizi, yaşlılarımız gerektiğinde günü birlik arkadaşlarıyla buluşma amaçlı kullanacak. Evi olmayan, burada yatılı kalmak isteyen yaşlılarımız yine aynı şekilde bu merkezimizde sene 365 gün kalabilecektir. Haliliye Belediyesi olarak insana hizmet etmeyi ilke ve prensip edinmiş bir belediyeyiz.”

FOTOĞRAFLI