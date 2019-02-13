Başkan Demirkol yaşlı bakım evinde incelemede bulundu

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 17 bin 600 metrekare inşaat alanında yapımı devam eden Çocuk ve Kadın Yaşam Merkezi ile Yaşlı Bakımevi inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgiler alan Başkan Demirkol, " Kadınlarımızın ailenin temeli olduğunun bilincinde olarak, kadınlarımızın iyi bir öğretmen olmasını amaçlıyoruz" dedi.

Başkan Fevzi Demirkol, beraberinde birim müdürleri ve teknik ekiple birlikte Devteşti Mahallesinde yapımı devam eden Çocuk ve Kadın Yaşam Merkezi ile Yaşlı Bakımevi inşaatında incelemelerde bulundu. Yürütülen çalışmalarla ilgili teknik ekipten bilgiler alan Başkan Demirkol, inşaatı da gezerek çalışmaları yerinde denetledi.İncelemelerinin ardından içerisinde ofisler, yüzme havuzları, fitness salonu, basketbol ve voleybol spor salonu, kreş, atölyeler, çok amaçlı salon, el ürünleri mağazası, sergi salonu, konferans salonu, okuma salonu, derslikler yer alacak olan Çocuk ve Kadın Yaşam Merkezi ile ilgili açıklama yapan Başkan Fevzi Demirkol, “Devteşti Mahallemizde yaptığımız bu tesis, Devteşti, Ahmet Yesevi ve Süleymaniye gibi yoğun nüfusa sahip mahallelerimize ve tüm Haliliye'ye hizmet verecektir. Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezimiz kompleks olma özelliği ile Doğu ve Güneydoğunun tek ve en büyük Kadın ve Çocuk Merkezidir. Kadınlarımızın ailenin temeli olduğunun bilincinde olarak, kadınlarımızın iyi bir öğretmen olması için kadınlarımızın hem gerekli eğitim almasını hem de sosyal hayata katılmasını arzu etmekteyiz. Kadınlarımız bu tesislere geldikleri zaman eğitimde aile birliği içerisinde eğitim almaları için bebek yaştaki çocuklarını bebek bakım odalarına bırakacaklar. İlk okul çağındaki çocuklarda aynı şekilde kütüphanelerde dersliklerde eğitim alacaklar. Yine yaşlılarımızı unutmuyoruz. Yaşlılarımız için de Yaşlı Bakımevi yapıyoruz. Yaşlılarımız huzur ve sükun içerisinde hayatlarını devam ettirmeleri için merkezimizi inşa ediyoruz. Bu merkezimizi, yaşlılarımız gerektiğinde günü birlik arkadaşlarıyla buluşma amaçlı kullanacak. Evi olmayan, burada yatılı kalmak isteyen yaşlılarımız yine aynı şekilde bu merkezimizde sene 365 gün kalabilecektir. Haliliye Belediyesi olarak insana hizmet etmeyi ilke ve prensip edinmiş bir belediyeyiz” diye konuştu.

Başkan Demirkol, açıklamalarının ardından inşaat alanında ayrıldı.

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