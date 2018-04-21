Başkan Demirkol vatandaşların taleplerini dinledi

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Süleymaniye Mahallesi sakinlerinin taleplerini dinleyip, çalışmaları yerinde inceledi.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, mahalle gezisi programları kapsamında Süleymaniye Mahallesini ziyaret etti. Belediye Meclis üyelerinden İsmail Güneş ve Mehmet Keskin ile Süleymaniye Mahalle Muhtarı Salih Dağ’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Demirkol, işyerlerini ziyaret etti. Esnafın taleplerini not alarak, çözümü için ilgililere talimat veren Başkan Demirkol, mahalle sakinleriyle de yapılan ve yapılması gereken çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu. Birim müdürleri ve teknik ekiplerin de yer aldığı ziyarette Başkan Demirkol, mahallede yapılan çalışmaları yerinde inceleyip, yapılması gereken çalışmalarla ilgili de teknik ekiplerle görüştü. Ziyaretine ilişkin açıklama yapan Başkan Fevzi Demirkol, şunları kaydetti: "Süleymaniye Mahallemizde, Muhtarımız Salih Dağ ve mahalle sakinlerini ziyaret ettik. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyip, yapılması gereken çalışmalarla ilgili de mahalle sakinlerimizle görüştük. Bize eşlik ettikleri için Haliliye Belediyemizin meclis üyeleri İsmail Güneş ve Mehmet Keskin ile bizi muhabbetle karşıladıkları için mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum."

Mahalle Muhtarı Salih Dağ da, yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ve bu nedenle Başkan Fevzi Demirkol’a teşekkür ettiklerini söyledi.

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