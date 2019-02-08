Başkan Demirkol üniversite kurslarına hazırlanan öğrencileri ziyaret etti

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Gençlik Merkezindeki üniversite hazırlık kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılan deneme sınavı öncesi gençlerle bir araya geldi. 600 öğrencinin katıldığı deneme sınavı ile ilgili açıklama yapan Başkan Demirkol, “Gençlerimizin, geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamak istiyoruz” dedi.

Haliliye Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezinde, üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik bilgi seviyelerini kontrol etmeleri amacıyla da 3’üncü deneme sınavı gerçekleştirildi. Hazırlık kursları ile kütüphaneleri kullanan gençlerden oluşan 600 kişinin katıldığı deneme sınavı öncesinde Başkan Fevzi Demirkol da, gençleri ziyaret etti. Gençlerle bir araya gelerek sohbet eden Başkan Demirkol, tecrübelerini de gençlere aktardı.Eğitim konusunda yapılan çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Başkan Demirkol, şunları kaydetti:

“Haliliye Belediyesi olarak göreve başladığımız 2014 yılından bu tarafa gençliğimizin geleceği ile eğitim ve öğretimiyle yakından ilgileniyoruz. 2014 yılından bu tarafa gerek üniversite gerekse liselere giriş sınavları için hazırlık kursları verdik. Ayrıca, müzik ve resim gibi özel eğitim gerektiren alanlarda da gençlerimize çeşitli kurslar verdik. Haliliye Belediyesi olarak gençliğimizin aileleri için çok değerli, bizler için çok değerli olduğu bilinci içerisinde hareket ediyoruz. Gençlik merkezlerimizde gece saat 12’ye kadar kütüphanelerimiz açıktır. Bu kütüphanelerimizden gençlerimiz istifade etmektedir. Bugün de, 2014 yılından bu tarafa devam eden üniversite kurslarımıza ve kütüphanelerimizden faydalanan gençlerimize deneme sınavı yapmış olduk. Bu sınavlara katılan öğrencilerimiz bilgi seviyelerini öğrenmektedir. Haliliye Belediyesi olarak ilçemiz genelindeki okullarımızda deneme sınavlarımız da devam etmektedir. Gençlerimizin, geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamak istiyoruz.”

FOTOĞRAFLI