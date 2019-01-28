Başkan Demirkol PKU hastalarına ekmek dağıttı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da 135 Fenilketonüri hastasına düşük proteinli ekmek dağıtımı yapan Haliliye Belediye Başkanı Demirkol, "Önümüzdeki günlerde bu çocuklarımızın şimdiye kadar tatmadıkları lezzetleri biz kendilerine takdim edeceğiz” dedi.

Haliliye Belediyesi tarafından Fenilketonüri hastalarına düşük proteinli ekmek dağıtıldı. Sırrın Mahallesindeki fırında gerçekleştirilen dağıtıma Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un yanı sıra, fenilketonüri hastaları ve Şanlıurfa Fenilketonüri (PKU) Derneği Başkanı Mustafa Çiftçi katıldı.PKU hastaları için ilk kez ekmek üretildiğini belirten Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, fenilketonüri hastaları ve ailelerinin yanında olacaklarını belirterek, “Daha önce çölyak hastalarımız için glutensiz ekmek üretimi açmıştık. Bu ürünleri ücretsiz olarak halkımıza veriyoruz. Fenilketonüri diye bir hastalık var, bir aile düşünün sofraya beraber oturamayacak. Bu hastalarımız, içinde protein olan hiçbir şeyi tüketemiyor. Gerekli ehemmiyet gösterilmeze bu hastalarımızın hem fiziksel hem de zihinsel sorunları olacak. Biz Haliliye Belediyesi olarak her zaman bu çocuklar ve ailelerinin yanında olacağız. Çocuklar ekmek tüketemiyordu. Onların hayatını kolaylaştırmak adına yanınızdayız” dedi.

Konuşmasında duygulu anlar yaşayan ve gözyaşlarına engel olamayan Demirkol, Türkiye'de ücretsiz glutensiz ekmek dağıtan tek belediye olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Ekmek üretimimiz Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri devam edecek. Bu çocuklarımıza ve ailelerine şunu ifade ediyorum ki; sizin evlatlarınız bizim evlatlarımız. Bu çocukları görünce kendi çocuğum gibi hissettim ve hissetmeye devam edeceğim. Çektiğiniz ızdırabı gönlümüzde hissediyoruz ve önümüzdeki günlerde bu çocuklarımızın şimdiye kadar tatmadıkları lezzetleri biz kendilerine takdim edeceğiz. Çölyak hastaları için glutensiz ekmek üreten bütün belediyelerimiz, bunu belli bir ücret karşılığında satmaktadır ama biz Haliliye Belediyesi olarak bu ekmekleri Şanlıurfa'daki hastalarımıza bir bedel almadan sağlık raporu karşılığında haftanın belli günlerinde ücretsiz veriyoruz.”

'136 HASTA FAYDALANACAK'

PKU hastası bulunan ailelerin aynı sofrada aynı yemeği yiyemediğini belirten Demirkol, "Bu hastalarımız protein içeren hiçbir gıda maddesini yiyemiyorlar. Ekmeğin içinde de protein olduğu için aynı şekilde ekmeği de tüketemiyorlar. Bu hastaların tüketebileceği pirinç, bulgur, makarnanın kilosu 120 liradan satılmakta. Bu nedenle kimsenin aile bütçesi 120 liraya bunları almaya elverişli olmayabilir. Ayrıca eğer bu hastalarımız normal gıdalar tüketirse hem fiziksel hem de zihinsel olarak sorunlar yaşayacaklar. Bu nedenle gönlümüz bu acıyı yüreğimizde hissettik ve Şanlıurfa'daki 136 PKU hastası genç evladımızı devletimizin bekası, ailelerin umudu olarak yanlarında olduk. Daha önce uzak şehirlerde pahalı olarak aldıkları ekmeği, deyim yerinde ise gıdım gıdım yedikleri, doya doya yiyemedikleri ekmeği ücretsiz dağıtacağız" diye konuştu.

Şanlıurfa Fenilketonüri Derneği (ŞUPKU) Başkanı Mustafa Çiftçi de özel hastalar için üretilen gıda ürünlerinin ücretsiz dağıtılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Fenilketonüri hastası Zeynep Olgun ise Demirkol’a teşekkür ederek, okul kantinlerinde de ürün satılmasını talep etti. Küçük Zeynep konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Ben ve kardeşim ailemle birlikte markete gittiğimizde boynumuz bükük geziyoruz. Bütün arkadaşlarım için de geçerli. Başkan Demirkol’a ekmek dağıtımı için teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile inşallah çikolata, bisküvi ve çubuk kraker gibi bazı ürünleri de inşallah bize vermeye devam eder. İnşallah başka ürünleri de bize vermelerini temenni ediyoruz. Fevzi Demirkol’un sayesinde doya doya ekmek yiyeceğiz. Okul kantinlerinde de bizim ürünlerimizin satılmasını isteriz. ”

ÇOCUKLARIMIZ EKMEĞE MUHTAÇTI

Çocuğu fenilketonüri hastası olan Rukiye Tektaş ise evlatlarının ekmeğe muhtaç halde olduğunu söyledi. Aldıkları ekmek ile tost yiyen çocuğunun çok mutlu olduğunu aktaran anne, “Çok mutluyuz, Allah razı olsun belediye başkanımızdan. Bizi çok memnun ettiler. Çoluk çocuğumuz somun ekmeğine muhtaç haldeydi. Bugün ilk defa somun ekmekle tost yaptık, yediler. Çok sevindi çocuklar. Nadiren 2 ayda bir Ankara'ya gittiğimizde somun ekmeğini ücretli olarak alıp, getiriyorduk. Gelene kadar bayatlıyordur. Şimdi taze çıktı, evde tost makinesinde tost yaptık. İlk defa çocuk tost yedi, onun heyecanını yaşadık. Çok zorluğu var, gıda bulmakta zorlanıyoruz. Yine şimdilerde iyi maddi olarak zorlansak ta elimize ürün geçebiliyor. Daha öncesinde aday bulmakta çok zorlanıyorduk. Almanyaları arıyorduk makarna alabilmek için. 1-2 ay yolda geliyordu makarnamız. Şimdi en azından 250 gram makarna, pirinç alıyoruz 30 TL. En azından 1 haftada elimize ulaşıyor. Tabi bu seferde bolca yediremiyoruz. Çok kısıtlı. Normal bir çocuğa yavan ekmeği versen yemez, bizimkiler görünce gözleri fırlıyor. 'Acaba bende bir gün bundan yiyebilir miyim?' diyor. Yine Allah'a şükürler olsun, zeka olarak, zihinsel olarak çok şükür iyi bir yerdeler” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından ekmek dağıtımı yapıldı.

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