Başkan Demirkol, parklarda incelemede bulundu

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Devteşti Mahallesinde yapımı tamamlanarak hizmete sunulan 33 bin metrekarelik 7 parktan oluşan alanda incelemelerde bulundu.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Devteşti Mahallesinde 33 bin metrekareden oluşan 7 parkı, geçtiğimiz aylarda mahalle sakinlerinin hizmetine sunduğu parkta incelemede bulunarak birim amirlerinden bilgi aldı. Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Demirkol, oyun alanların eğlenen çocuklarla da sohbet etti. Parkta bulunan vatandaşlarla da görüşen Başkan Demirkol, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Şuanda Devteşti Mahallemizdeyiz ama Devteşti Mahallemizin dışında da, yeni park çalışmalarımız devam etmektedir. Karşıyaka, Sırrın, İmam Bakır, Süleymaniye ve Ahmet Yesevi Mahallelerimizde yeni yeşil alanlarla ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz çalışmalar yapmaktadır. Daha önceki parklarımızdaki oyun gruplarını yeniledik. Yeni yaptığımız parklarımıza da, oyun grupları, piknik masaları ve banklar yerleştiriyoruz. Çalışmalarımızı yeni parklar ilave ederek, sürdürüyoruz. Parklarımıza, engellilerimizin faydalanacağı oyun grupları monte ettik. Aynı şekilde aile bütünlüğünü sağlamak adına anne ve çocuğunun kullanabileceği oyun gruplarını da çalışmalarımıza ilave ettik.”

Başkan Fevzi Demirkol, temaslarını tamamladıktan sonra mahalleden ayrıldı.

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