Başkan Demirkol, imamlarla bir araya geldi

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 1- 7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Haliliye'de ki din görevlileri ile bir araya geldi.

Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen programda Başkan Fevzi Demirkol, - 7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Haliliye'de ki din görevlileri ile bir araya geldi. Programa Haliliye İlçe Müftüsü İbrahim Halil Okullu, Başkan yardımcıları Mehmet Selim Polatkan ve Osman Uludağ, Haliliye Belediye Meclis din görevlileri katıldı. Kur'an tilaveti ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan Başkan Demirkol, "Kurtuluş savaşında sarıklı mücahitlerimiz halkımıza yol göstermiş, gerektiğinde bir komutan gibi, bir öğretmen, bir müşfik bir aile reisi gibi davranmışlar ve vatanımızı düşman işgalinden kurtarmışlardır. En son 15 Temmuz'da okuduğunuz selalarla belaları def eylediniz. 15 Temmuz'da okuduğunuz selalar tank seslerini, uçak seslerini bastırdı. Biz sizlerin hizmetindeyiz. Biz göreve başladığımız zaman aklımıza hemen camilerimiz geldi. biz yetiştiğimizi zaman camilere insanlar evden eskilerini getirirdi. birisinin evi boş olduğunda fakirliğini ifade etmek için evi cami gibiydi derlerdi. biz camilerimiz o durumdan kurtarıp camilerimizi evden halı getirildiği şekilde değil camilerimizi en güzel şekilde halılarla donattık. Bu halılarımızın temizliği için o zaman Türkiye'de sadece 2 adet olan yerinde halı yıkama aracından aldık ve sadece ilçemizde değil ilimizin tamamında halılarımızı yerinde yıkadık, yıkamaya devam ediyoruz diye konuştu.

FOTOĞRAFLI