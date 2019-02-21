Başkan Demirkol hedefimiz şampiyon yüzücüler yetiştirmek

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 2 bin 500 metrekare alan üzerine yapımı tamamlanan yüzme havuzunda incelemelerde bulundu. Başkan Demirkol, yüzme sporunda şampiyonlar yetiştirmek istediklerini kaydetti.

Başkan Fevzi Demirkol, beraberinde birim müdürleri ve teknik ekiple birlikte Devteşti Mahallesinde yapımı tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzunda inceleme yaptı. Açılış için çevre düzenlemeleri yapılan havuzda incelemelerde bulunan Başkan Demirkol, daha sonra çalışmalarla ilgili teknik ekipten bilgiler aldı. Gençlerin her alanda yanında olduklarını anlatan Başkan Demirkol, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Haliliye Belediyesi olarak gençlik geleceğimizdir anlayışı içerisinde gençlerimizin her alanda sosyal hayata katılmaları, eğitim ve spor alanlarında tam manasıyla en iyi şekilde yetişmelerini sağlamak için fiziki şartlarını sağlamak ve gençlerle gönülden birlikte olmaya çalışıyoruz. Şu anada bulunduğumuz mahalde kış yaz açık olacak yarı olimpik kapalı yüzme havuzumuzun inşaatı tamamlanmıştır. Bu tesisimizde Haliliye'nin anlayışı içerisinde geleneğimizi devam ettirmemiz adına dış cephelerimiz tamamı ile Urfa taşından yapılmıştır 'dedi.

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