Başkan Demirkol, esnafın sorunlarını dinledi

ŞANLIURFA'nın Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.Haliliye Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalarıyla ilgili de esnafa ve vatandaşlara bilgiler veren Başkan Demirkol, caddede ki vatandaşlarla da görüştü. Esnaf ve vatandaşların görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Demirkol, iletilerin gereği için de birim müdürlerine talimat verdi. Haliliye'nin merkez ve kırsal mahalleleri hakkında bilgi veren Başkan Demirkol, Haliliye ilçesinin kent merkezinde 32, kırsalda ise 138 olmak üzere toplam 170 mahallesi bulunduğunu aktardı. Haliliye Belediyesi olarak Fen İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik işlerinin rutin olarak 170 mahallede hizmet ettiğini aktaran Başkan Demirkol, açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:"Bizler zaman zaman bu mahallelerimizi ziyaret etmekteyiz ve bu ziyaretlerimiz esnasında yapmış olduğumuz çalışmaların ve yapacağımız çalışmaları da bizzat yerinde görüyoruz. Bu bağlamda bugün Yenişehir Mahallemizdeyiz. Yenişehir Mahalle Muhtarımız Ramazan Sağır Beyefendi bizlere ev sahipliği yaptılar. Mahallemizin sokaklarını dolaştık yapmış olduğumuz ve yapacağımız çalışmaları da bizzat yerinde inceledik. Ben Yenişehir Halkına ve Haliliye halkına selam ve saygılarımı hürmetlerimi iletiyorum. Cumanız hayrolsun dualarınız kabul olsun, dualarda buluşmayı diler tüm halkımıza saygılarımı iletirim" dedi.

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