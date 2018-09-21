Başkan Demirkol, 114 kişinin tapu sorununu çözdü

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol 114 hak sahibinin, tapu sorununu çözüme kavuşturdu. Tapu maliklerine, düzenlenen törenle tapularını dağıtan Başkan Demirkol, “Mevzuat çerçevesinde, Haliliye Belediyesinin teknik ekipleri çalışarak bu tapu meselesini çözdüler. 114 sakinimizin tapu almasını sağlamış bulunmaktayız” dedi.

Başkan Fevzi Demirkol, Gürcütepe mahallesinde yaşayan vatandaşların tapu sorununu çözüme kavuşturdu. Bölgede bulunan 114 evin tek parça olan tapusu, Haliliye Belediyesi teknik ekibinin çalışmaları sonucunda çözüldü. Tapuların dağıtımı için Gürcütepe’de düzenlenen törene Başkan Fevzi Demirkol, Başkan Yardımcısı Osman Uludağ, Sırrın Mahalle Muhtarı İbrahim Kara ve Gürcütepeli vatandaşlar katıldı.Tapu dağıtımında konuşan Başkan Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak dua alacak hizmetlerde yorulmak bilmediklerini söyleyerek, şunları kaydetti: “Sizler, bizler için çok önemlisiniz. Haliliye Belediyesi olarak anlayışımız; önce Cenab-ı Hakk’ı memnun etmek, sonrasında halkı memnun etmek. Neticesi, sonucu dua olan bütün çalışmalarda en başta, en önde yer almak. Sonucu dua olan, sonucu halkımızın memnuniyeti olan bütün çalışmalarda Haliliye Belediye Başkanı olarak bizzat ben ve çalışanlarımız yorulmak bilmez. Çünkü yapmış olduğumuz işlerin, insanın memnuniyeti noktasında, insanlarımızın huzuru, güveni, geleceğe umutla bakmasını sağlayacak çalışmalar olduğu zaman biz gecemizi, gündüzümüze katarız ve ne gerekirse onu yaparız. Gürcütepe’nin kuruluşundan bu tarafa devam eden tapu meselesi vardı ve hiçbir evin tapusu yoktu. Evler yapılmış, dükkanlar yapılmış fakat buraların tapusu yoktu. Biz de, mevzuat çerçevesinde, Haliliye Belediyesinin teknik ekipleri çalışarak bu tapu meselesini çözdüler. 114 sakinimizin tapu almasını sağlamış bulunmaktayız. ”dedi.

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