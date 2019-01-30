Başkan Demirağ'dan sosyal medyadan mesaj

İZMİR'in Foça ilçesinde 3 dönemdir belediye başkanlığı yapan ve 31 Mart'taki seçimler için tekrar aday gösterilmeyen CHP'li Gökhan Demirağ, sosyal medyadan bir mesajı yayınladı.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Facebook'tan bugün bir paylaşım yaparak, görev süresi boyunca kendisine destek veren kişi ve kurumlara teşekkür etti. Başkan Demirağ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Halkımızdan ve partimizden aldığımız güçle, 15 yıl boyunca Foça'mıza hizmet etmenin onurunu ve gururunu bize yaşatan Foçalı hemşerilerimize, CHP'mizin genel başkanlarına, il başkanlarına, milletvekillerine, belediye başkanlarına, ilçe başkanlarına, kadın kollarına, gençlik kollarına, değerli partililerimize, değerli çalışma arkadaşlarımıza, beraber çalıştığımız meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, üniversitemize, sivil toplum kuruluşlarımıza, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, kent konseyimize, değerli basına, değerli aileme teşekkür ederim. Atatürk ilkeleri ışığında, aydınlık yarınlara giden yolda halkımızın her zaman hizmetindeyiz. Partimizin adaylarına başarılar dilerim. Atatürk'ümüzün bize bıraktığı Cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni yaşatmak için yürümeye devam edeceğiz."

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

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