Başkan Demir: Mersin turizminin kurtuluşu butik oteller

Mustafa ERCAN/MERSİN, () – MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 25 No’lu Seyahat Acenteleri, Konaklama, Eğlence, Sanat, Spor İşletmeleri Meslek Komitesi Başkanı Murat Demir, kentin turizm pastadan daha fazla pay alabilmesi için butik otellerin açılması gerektiğini söyledi.

Murat Demir, Mersin turizminin gelişmesi için bugüne kadar sektörün beklediği önemli yatırımlar bulunduğunu belirterek, "Komite olarak özellikle başta Tarsus Kazanlı Kıyı Şeridi Projesi’nde yer aldığı gibi kentimizde 5 yıldızlı büyük tatil köylerinin yapılmasını doğru bulmuyoruz. Kent turizminin kurtuluşunun butik otellerden geçtiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Tarsus-Kazanlı kıyı şeridinin yanı sıra kentin Anamur’a kadar olan sınırında birkaç bölgenin turizm alanı ilan edildiğini ifade eden Demir, şunları söyledi:

"Mersin, turizm için ideal bir şehir ve birkaç tane turizm alanı ilan edilmiş yatırıma açık bölgesi bulunmakta. Biz, bu bölgelerde butik otel konseptiyle yatırımlar gerçekleştirilmesini talep ediyoruz. Bu noktadan hareketle önümüzdeki süreçte Komite olarak turizm alanlarının butik oteller bölgesi olarak planlanması adına şehir plancılarına plan çizdirip konuyu Turizm Bakanlığı’na taşımak istiyoruz. Model projemizin uygulanması için lobi çalışmaları yürütmeyi düşünüyoruz. Butik otel yatırımının maliyetinin düşük olması nedeniyle yerli yatırımcılar bu alanda daha hızlı hizmet verebilir. Bu sayede kendi bölgemizdeki yatırımcıların kazanmasına imkan sağlayabileceğiz. Böylece gelirin de Mersin’de kalmış olur. Aynı zamanda turizmin gelişememesi önündeki en ciddi engellerden birisi olarak gösterilen yatak sayısı yetersizliği de ortadan kalkar. Minimum maliyetle, daha kaliteli bir hizmet sunma imkanıyla sorunu bu yöntemle çözmenin mümkün olabilir."

Mersin’in sağlık turizminde de önemli bir potansiyel barındırdığını kaydeden Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık turizmi alanında Mersin’de elimiz her geçen gün güçleniyor. Üniversite hastanesi, şehir hastanesi ve özel hastane yatırımlarıyla bu alanda iddialı konuma geldik. Şehir ekonomisine katkısını artırmak adına bu gücümüzü dünya genelinde tanıtma arzusundayız. Mersin’e gelerek sağlık hizmetinden yararlanan kişiler aynı zamanda burada konaklayarak, çevreyi gezerek şehir ekonomisine turizm adına da katkı sağlayacaktır."

Yurtiçi ve yurtdışından gelecek turistlere Mersin ve turizm potansiyelini anlatmayı sürdüreceklerini vurgulayan Demir, "Maalesef ulaşım noktasındaki sıkıntımız devam ediyor. En başta yurtdışından direk uçuş bulunmaması büyük sorun. Bu sıkıntının ortadan kalkmasıyla birlikte yurtdışı tanıtımlara daha fazla ağırlık verebiliriz. Amacımız turizmi 12 aya yayabilmek. Özellikle İskandinav ülkeleri bizim için çok ciddi bir Pazar olabilir. Çünkü Mersin’deki kış iklimi İskandinav ülkelerindeki Ağustos ayını yansıtıyor. Rahatlıkla yaz sezonu dışında da bizi tercih edebilirler. Yerli turiste yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Yaz sezonu yaklaşırken yakın kentlere Mersin Tanıtım TIR’ı göndermeyi planlıyoruz. Bu TIR içinde yer alan sanal gözlüklerle Mersin’i gezdireceğiz. Aynı zamanda kentimizde düzenlenen Festivaller de özellikle iç turizmin hareketlenmesinde büyük önem taşıyor. Önümüzdeki süreçlerde Mersin Narenciye Festivali gibi etkinliklerin sayısının artırılması gerektiğini düşünüyorum. "

2018 yılını da turizm açısından iyi bir sezon geçirdiklerini, 2019’un daha iyi geçeceğine inandıklarını Demir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ancak bizim hedefimiz yalnızca yaz aylarında yaşanan doluluk değil. Turizmi 12 aya yaymak istiyoruz. Üzerinde çalıştığımız alternatif turizm çeşitleri de bu isteğin sonucudur."

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