Başkan Culha: Arsuz'a hastane İstiyoruz

HATAY'ın Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha ilçe sınırları içerisinde, hastane istediklerini söyledi.Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, ilçede devlet hastanesinin eksikliğini hissettiklerini bunun için belediye olarak hastane yapılabilecek yerlerin tespitini yaptıklarını söyledi. Culha, talep edilen alanda hastane yapılabilmesi için gerekli olan plan değişikliklerinin ivedilikle onayı Belediye Meclisince yapıldığını hatırlatarak şunları söyledi:“ Adana Kültür Varlıkları Koruma Kurulu onayı ve Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin onay süreci takip edilerek planlama süresince katkıda bulunulmuştur. İmar çapı düzenlenebilmesi için ise gerekli olan encümen kararı ivedilikle alınarak parselin tescili ve gereği için Milli Emlak Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Söz konusu bu kamu yatırımının hayata geçirilmesi anlamında gerekli tüm katkı belediyemizce sağlanmış ve sağlanmaya devam edecektir. Hafriyat çalışmalarına Müze Müdürlüğü denetiminde başlanmış olup, İlçemizde devlet hastanesinin yapımı için herhangi bir sıkıntı görülmemektedir. Bundan önce birçok canımızı belki de bu yüzden kaybettik, bundan sonra da herhangi bir can kaybının yaşanmaması adına Sağlık Bakanlığınca yapılacak bu hastanenin ivedilikle ilçemizde hayata geçirilmesi son derece önemlidir.”Belediye Başkanı Culha, planlama süreci dâhil sürecin hızlandırılmasına yönelik gerekli tüm girişimler yapıldığını Arsuz hastanesine bir an önce kavuşmak istediğini sözlerine ekledi.

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