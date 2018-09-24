Başkan Çolakbayrakdar, yol yapım çalışmalarını inceledi

KOCASİNAN Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe genelinde yapımı devam eden yol yapım ve yenileme çalışmalarında incelemelerde bulundu. Konforlu yolların medeniyeti ifade ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, " Daha konforlu ve daha güzel yarınlar için durmadan, yorulmak bilmeden çalışmaya, üretmeye ve yenilikler getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Kocasinan Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Beyazşehir Mahallesi'nde devam eden yol yapım çalışmalarında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Sonbahar olmasına rağmen çalışmalarımızı aralıksız sürdürerek Kocasinan bölgesinin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda mahallemizde gece-gündüz demeden yürütülen yol çalışmalarını devam ettireceğiz. Bütün mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda teker teker hizmetleri ulaştırıyoruz" diye konuştu. Yıl içinde çalışmaları tamamlamak istediklerini de dile getiren Çolakbayrakdar, "Bu yıl planladığımız programımız dahilinde çalışmalarımızı tamamlayacağız. Ayrıca hangi mahallemizde neye ihtiyaç varsa programa alıp, önümüzdeki yıl yerine getireceğiz. Daha konforlu ve daha güzel yarınlar için durmadan, yorulmak bilmeden çalışmaya, üretmeye ve yenilikler getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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