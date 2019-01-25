Başkan Çolakbayrakdar, Yeşil mahallede

KAYSERİ, () - KOCASİNAN Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, seçim çalışmaları kapsamında Yeşil Mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

4 yıldır Kocasinan’a değer katan projeler ve yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, " Mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler üreterek, aciliyetine göre birer birer yapıyoruz. Kocasinanımızın bütün mahallerine hizmet götürdük. Bu zamana kadar hayata geçirdiğimiz projelerimiz, filizlenmeye başladı ve yeni dönemde de yeni ve farklı projelerimiz var. İnşallah bu hizmetlerimiz, ilçemizi daha güzel hale getirecek. Vatandaşlarımıza layık olan hizmetleri yerine getirmek için hassasiyet gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yeşil Mahalle’ye değer katacak imar hareketinin devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, " Mithatpaşa ve Yeşil Mahalle ile diğer bölgelere hitap eden büyük bir Kocasinan Akademi tesisi yapacağız. Ayrıca Yeşil Mahalle’ye değer katacak imar hareketi çalışmalarımız devam ediyor. İmar hareketi mahallemizin değerine değer katacağız. Vatandaşlarımızın daha değerli ve daha güzel bir Kocasinan’da yaşamaları için elimizden geldiğince hizmetleri hayata geçireceğiz" dedi.

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