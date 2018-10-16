Başkan Çolakbayrakdar Seyrani mahallesinde

KAYSERİ, () - KOCASİNAN Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Seyrani mahallesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kocasinan Belediyesinde devam Kentsel dönüşüm çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve beraberindekiler Seyrani mahallesinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Seyrani mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. 2 yıl önce başlatmış olduğumuz kentsel dönüşüm çalışmaları ile mahallemizde hak sahiplerine anahtar teslimlerini gerçekleştirmiştik, bir yandan da çalışmalarımız hala devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahallemiz Kayseri'ye yakışacak şekilde değişecek ve güzelleşecek, bölge sakinlerimizin ihtiyacı olan okul, cami, pazar yeri gibi her türlü sosyal donatılar inşa edilecektir. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını ve hak sahiplerinin huzurla oturacakları yeni yuvalarına kavuşmalarını diliyorum. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımızı daha mutlu etmek içindir” ifadelerini kullandı.

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