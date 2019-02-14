Başkan Çolakbayrakdar, robotik kodlama tesisini ziyaret etti

KOCASİNAN Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyesevler Kocasinan Akademi Tesisleri'nde robotik kodlama tesisini ziyaret etti.Ziyarette, Kadir Has İlköğretim Okulu 6. Sınıf öğrencisi Mustafa Bozkurt'un yarım kalan işini öğretmenine belirtmek amacıyla yazdığı notu gören Çolakbayrakdar, öğrenciye bizzat cevabı kendi vererek, 'Pazartesi gelip yaptığı işi göreceğim' notu bıraktı. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar daha sonra da öğrenci ile bir araya geldi. 3D yazıcı teknolojisinin de kullanıldığı robotik kodlama eğitimine özel önem veren Başkan Çolakbayrakdar, robotik kodlama ile ilgili çalışmaları devam edeceğini ifade etti.

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