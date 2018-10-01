Başkan Çolakbayrakdar rekreasyon alanını inceledi

KAYSERİ, () - KOCASİNAN Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar İstasyon Mahallesi’nde yapılan rekreasyon alanını inceledi.

Kocasinan’ın geleceğini hızlıca şekillendirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri’de sosyal hayatı renklendirmek ve alternatifleri artırmak için projeleri birer birer hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bunlardan biri olan ve Kayseri’de bir ilk olan çalışmamız, hızlı bir şekilde inşa ediliyor. Yeni yaşam alanı, Kocasinan’a renk katacak ve yeni bir alanda hemşerilerimiz keyifli vakit geçirecekler. Amacımız; yeni yaptığımız yaşam alanlarında, 7’den 70’e herkesin daha keyifli vakit geçirmelerini sağlamaktır. Kocasinan’ın daha da güzelleşmesi için bu ve buna benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bütün gayretimiz, çabamız, hemşehrilerime, daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir” ifadelerini kullandı.

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