Başkan Çolakbayrakdar partili gençlerle buluştu

KAYSERİ, () - KOCASİNAN Belediye Başkanı ve Başkan adayı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen programa katılarak gençlere projeleri hakkında bilgi verdi.

Mevcut hizmetlerin işleyişi, tamamlanma aşamasındaki tesislerin son durumu ve yeni yapılacak hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Çolakbayrakdar, ilçeye değer katacak projeler ürettiklerini ifade etti.

Gençlerin, çocukların ve kadınların yaşam tarzına uygun, onları yarınlara taşıyacak projeler geliştirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, şöyle konuştu:

"Geliştirdiğimiz her projede çocuklar, gençler ve kadınlarımıza ayrıcalık yapmaktayız. Bu manada çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatını kolaylaştırıcı, onları daha donanımlı yetiştirecek ve yarınlara hazırlayacak projeler hayata geçirmek için gayret gösteriyoruz. Bu noktada gençlerimizin fikirleri bizler için oldukça önem taşımaktadır. Nüfus dağılımına baktığımız zaman gençlerin olduğu bir ilçe konumunda olduğu düşünülünce sizlerin sizin bizlere yapacağı katkıların çok değerli olduğunun bilinmesini isterim."

Yapılan işlerin tamamında ilçeye daha fazla değer katma mantığıyla hareket ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Her yaptığımızı işin önemli bir değer taşımasına özen gösteriyoruz. Eğer ki Kocasinan’da yaşıyorsak, istiyoruz bu projelerimiz ilçemize ve Kayseri’de yaşayanların hayatına değer katsın. Bu noktadan hareketle her yaptığımız işle Kocasinan’a değer katma mantığıyla hareket etmekteyiz" dedi.

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