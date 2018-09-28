Başkan Çolakbayrakdar park çalışmalarını inceledi

KAYSERİ, () - KOCASİNAN Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Yeşilmahalledeki park çalışmalarını inceledi.

İlçenin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’ımızı, çevre düzenlemeleriyle, imar çalışmalarıyla sosyal anlamda yapılan projelerle değiştirmeye devam ediyoruz. Bu değişim dönüşümle birlikte Kocasinan, Yeni Kocasinan’a hazırlanıyor. Yeşil Mahallemiz de değişim dönüşümün yaşandığı mahallelerden bir tanesi. Erkilet Bulvarı üzerindeki imarsız yapıların ortadan kalkmasıyla birlikte hem Yeşil Mahallemizin hem de Mithatpaşa Mahallemizin çehresi şimdiden değişti. İnşallah buralar çok daha güzel yerleşim yerleri haline gelecek. Yapılan her bir çalışmanın fonksiyonel olması bizim öncelikli başlığımız. Ama bununla birlikte yapılan işlerin estetik olması da önemli bir başlık. Vatandaşlarımızın kullanabilmesi için fonksiyonel olmasının yanında estetik açıdan da çevreye güzellik katacak parklar yapıyoruz. Bölge sakinlerimize hizmet verecek olan parkımız, en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek." dedi.

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