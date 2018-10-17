Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerle fidan dikti

KAYSERİ, () - KOCASİNAN Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, öğrencilerle birlikte fidan dikme etkinliğine katıldı.

Kocasinan Belediyesi tarafından Zümrüt Mahallesi’nde 160 fidan ve ağacın toprakla buluşturulduğu etkinliğe, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra İstem Temel Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve bölge sakinleri katıldı. Programda öğrencilerin sevgi seliyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla yakından ilgilenip, sohbet etti. Daha yeşil bir Kocasinan için durmadan çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Bizler Kocasinanlılara hizmet noktasında elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarımız da bunlardan sadece biri. Yeşil, bizlerin çevreye bakışı noktasında önemli bir konu. Yeşil ve çevre bilincini en iyi şekilde gençlerimize aşılayabilmek adına bu tür etkinlikler yapmaya gayret ediyoruz. Ağaç dikme etkinliklerine mutlaka çocuklarımızı dahil ediyoruz. Çünkü, emanet aldığımız çevreyi bizden sonraki nesillere bırakacağız” ifadelerini kullandı.

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