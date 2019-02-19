Başkan Çolakbayrakdar öğrencilerle buluştu

KOCASİNAN Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Spor Lisesi ile Kocasinan Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, öğrencilerin daveti üzerine Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk'le birlikte Kayseri Spor Lisesi ile Kocasinan Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Kocasinan ve Türkiye'nin geleceği olan öğrencilerin eğitimlerine büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, şöyle konuştu: "Bütün gayretimiz çocuklarımızın geleceği içindir. Çocuklarımıza daha güzel yarınlar bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonrada eğitim-öğretime desteği artırarak devam ettireceğiz. Çocuklarımız da daha çok çalışarak, daha güzel yarınlara sağlam adımlar atacaklar. Hep birlikte el birliğiyle daha donanımlı çocuklar yetişmesini sağlayacağız."

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