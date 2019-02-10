Başkan Çolakbayrakdar, Mithatpaşa mahallesi sakinleriyle buluştu

KOCASİNAN Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaklaşan yerel seçimler öncesi Mithatpaşa Mahallesi'ne, spor salonu ve eğitim birimlerinin olduğu büyük bir tesis kazandıracaklarının müjdesini verdi.Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, seçim çalışmaları kapsamında Mithatpaşa Mahallesini ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, yatırımlar sayesinde şehrin gelişiminin Kocasinan'da şekilleneceğini ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar, Belediye Başkanı olarak 4 yıldır Kocasinan’a hizmet ettiklerini belirterek, "İlçemizin 116 mahallesine değer katmak ve Kocasinan’ı geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Her bir mahallemizin kendi içerisinde karşılanması gereken ihtiyaçları var, bunları tespit ettik ve bu tespitler neticesinde çözüm üreterek mahallelerimizi Yeni Kocasinan’a hazırlıyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçları bitene kadar bu çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Vatandaşların yaşam standardını yükseltecek çalışmalara imza attıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, yatırım ve hizmetlerle Kocasinan'a değer kattıklarının altını çizdi. Çolakbayrakdar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kocasinan Akademi ile gencinden yaşlısına kadınından erkeğine hayatın her alanında hizmet ulaştırıyoruz. Akademi çatısı altında vatandaşlarımızın talepleri üzerine eğitimler vererek, hemşehrilerimin sosyal hayatını renklendiriyoruz. Allah nasip ederse mahallemize Kocasinan Akademi çatısı altında yüzme havuzu, spor salonu ve eğitim birimlerinin olduğu büyük bir tesis kazandıracağız. Şimdiye kadar böyle bir tesisin burada yapılmamasının nedeni, fiziki bir mekanın olmamasıydı. Yani kamuya ait bir arsanın olmamasından dolayı tesis kazandıramamıştık. Tesisi yapmak için imar ve istimlak çalışmaları yürütüyoruz. Çalışmalar tamamlandığında öncelikli olarak bu mahallemize tesis kazandıracağız. Ayrıca Mithatpaşa mahallemiz Kocasinan bölgesinde nüfusu en fazla artan ve imar hareketinin en fazla olduğu mahallerden bir tanesidir. İnşallah imar hareketleriyle birlikte mahallemiz daha da güzelleşecek. Daha güzel bir Mithatpaşa’yı hep birlikte inşa edeceğiz."

FOTOĞRAFLI