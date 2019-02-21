Başkan Çolakbayrakdar: Mahallelerin alt yapılarını yeniliyoruz

KAYSERİ, () - KOCASİNAN Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyeye ait asfalt plentiyle üretilen asfaltla yol çalışması yaptıklarını ve tasarruf sağladıklarını belirterek, kadim mahallelerin de alt yapılarını yenilediklerini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, Mevlana Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Kocasinan’da birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan ve Kayseri için durmadan çalıştıklarını vurguladı.

120 BİN TON ASFALT İLE 516 KİLOMETRE YOL YAPTIK

Kocasinan da bulunan mahallelerin alt yapılarını yenilediklerinin altını çizen Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, “4 yıl boyunca mahallelerde ihtiyaç duyulan ne varsa bir bir yerine getirdik ve yapmaya devam ediyoruz. Özellikle mahallelerimizin alt yapılarını yeniliyoruz. İlçemizin kadim mahallelerinden biri olan Mevlana Mahallemizde de alt yapı çalışmaları yürütüyoruz. Belli bir noktaya geldik. Allah nasip ederse bu yıl yenileme çalışmalarının çoğunu tamamlayacağız. Mevlana gibi kadim mahallelerimizin hepsinde aynı çalışmaları yürütüyoruz. 4 yıl boyunca bir milyon 120 bin tonun üzerinde asfalt ile 516 kilometre yol yaptık. Bunları yaparken Kocasinan’ımıza modern ve teknolojik altyapısı güçlü bir asfalt plenti kazandırdık" diye konuştu.

Vatandaşlara keyifli mekanlar oluşturabilmek için yeşil alan ve park çalışması yaptıklarını dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'da 350 bin ağaç ve fidanı toprakla buluşturduklarını ifade etti.

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