Başkan Çolakbayrakdar: Mahallelerimizi kentsel dönüşüm çalışmasıyla yeniliyoruz

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KOCASİNAN Belediyesi tarafından Ziyagökalp Mahallesi’nde kentsel dönüşüm tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan sınırları içinde bulunan mahallerimizi kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yeniliyoruz" dedi.

Ziyagökalp Mahallesi’nde düzenlenen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç, Kocasinan Belediyesi meclis üyeleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında master planı hazırladıklarını vurgulayarak, “Dönüşümün en başında yol ve ulaşım geliyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde ilk olarak bizler yolları yaptık ve mahalleler de değişim yaşanıyor. Ziyagökalp Mahallesi’nde de yeni yol ile birlikte bu bölgenin çehresi değişti. Büyükşehir Belediye olarak bölge hastanesine ulaşım için birden fazla hat tespit ettik. Buradaki yolla bölge hastanesine hizmet vereceğiz. Özellikle buradaki binaların bitmesiyle elektronik otobüsler bu yolda hizmet verecek” diye konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde 9 farklı noktada kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Kocasinan sınırları içinde bulunan mahallerimizi kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yeniliyoruz. Dönüşümle yapılması gereken sosyal tesisler, yeşil alanlar ve okul gibi sosyal yaşam alanlarını eşzamanlı olarak yapacağız. Özellikle geleceğimizin teminatı yavrularımızın, daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde yaşaması için daha modern ve daha konforlu konutlar inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşümün, vatandaşa hizmet olarak hızlı bir şekilde sunulabilmesi için 3 farklı yöntemden geçtiğinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Dönüşüm; Belediye, mülkiyet sahibi ve yatırımcı olmak üzere 3 farklı grubu oluşturuyor. Biz belediye olarak planlamasını ve her türlü bürokrasi işlerini tamamlıyoruz. Mülkiyet sahipleri, gerek belediyemizin imar şirketiyle gerekse müteahhitlerle anlaşırlarsa hızlı bir şekilde yeni evlerine kavuşurlar. Kentsel dönüşüm çalışmalarında mülkiyet sahipleri modern evlerine kavuşurken, müteahhitler de yatırım yaparak kazanım sağlıyorlar ve belediye ise şehre hizmet verebileceği iyi bir çevreye sahip oluyor. İnşallah daha güzel Kocasinan’ı hep birlikte inşa edeceğiz. Bu kapsamda 3 yıldır sürdürdüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bine yakın imarsız yapıları rıza esaslı yıkımlarını gerçekleştirdik ” diye konuştu.

FOTOLU