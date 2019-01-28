Başkan Çolakbayrakdar: Kocasinan'ı hak ettiği standarda ulaştıracağız

KAYSERİ, () - KOCASİNAN Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçede yaşayan 400 bin nüfusu hak ettiği yaşam standartlarına ulaştıracaklarını söyledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen AK Parti Kocasinan Danışma Meclisi toplantısına katılan Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar "Göreve geldiğimden bu yana gece-gündüz demeden ilçemize hizmet etmeye çalıştım. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle yeniden Kocasinan Belediye Başkan adayı olarak halkımızın karşısına çıktık, inşallah 31 Mart’ta milletimizin iradesiyle şehrimizde her kesime hizmet etmek için devam edeceğiz. Merkezdeki en büyük yüzölçümüne sahip belediye olarak bütün mahalleleri tek tek gezerek, vatandaşlarımızın taleplerini bire bir dinledik. 7’den 70’e herkesin daha güzel yaşayabileceği bir Kocasinan’ı inşa etmek için projeler hayata geçirdik ve hizmetler sunduk. Bu kapsamda Türkiye’ye model olan örnek çalışmaları hayata geçirdik. Çözüm merkeziyle 7-24 çalışan bir belediye olarak Kayserimize hizmet ediyoruz. Yapacak çok işimiz var. Allah nasip ederse projelerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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