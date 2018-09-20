Başkan Çolakbayrakdar: 'Kentsel dönüşüm vatandaşların güveniyle hız kazandı'

KOCASİNAN Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmalarında incelemelerde bulundu. Kentsel dönüşüme vatandaşların desteğinin her geçen gün arttığını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, " Vatandaşlarımızın bize olan güveni ve memnuniyeti sayesinde dönüşüm çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir” dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. Uğurevler Mahallesi'nde devam eden yıkım çalışmalarını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımızın bize olan güveni ve memnuniyeti sayesinde dönüşüm çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir” dedi. İlçe genelinde devam eden çalışmaları hakkında da bilgiler veren Çolakbayrakdar, "Sosyal donatılardan alt yapısına kadar daha yaşanabilir bir mahalle oluşturuyoruz. Argıncık, Gaziosman, Yunus Emre, Yavuzlar, Yenidoğan ve Oruç Reis gibi diğer mahallerimizde de ihtiyaç olan değişimi çözüm üretecek şekilde dönüştüreceğiz. Burada bu köhne binaların yıkılması demek, vatandaşlarımızın bize güveni demektir. Yakın zamanda binalar ve sosyal donatılar yaparak, onların güvenini gün yüzüne çıkarmış olacağız. Hedefimiz en hızlı şekilde kazasız, belasız projelerin inşaatını tamamlamaktır. Şimdiden bölge sakinlerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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