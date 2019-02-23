Başkan Çolakbayrakdar: Kayseri'ye yakışır bir ilçe inşa ediyoruz

KAYSERİ, () - KOCASİNAN Belediye Başkanı ve Başkan adayı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte Kocasinan’ın çehresini değiştirerek, Kayseri’ye yakışır bir ilçe inşa ettiklerini söyledi.

Kocasinan Belediyesi’nin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Yunus Emre Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı geleceğe taşımak için kentsel dönüşüme önem verdiklerini belirtti. Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak her alanda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Yunus Emre’deki kentsel dönüşüm bölgesinde çalışmalarımız hız kazandı. Projemiz, Kayseri’de en geniş kapsamlı kentsel dönüşüm projelerinden biridir. Mahallemizdeki kentsel dönüşüm projemiz, yaklaşık bir buçuk milyon metrekare alan üzerinde devam eden dönüşüm çalışmalarından bir tanesidir. Yunus Emre Mahallesi’ndeki 6 bloktan oluşan konutların inşaatları hızla devam ediyor. Yunus Emre Mahallesi’nden başlayan bu dönüşüm Gaziosman ve Yavuzlar Mahallesi’ni de içine alarak bütün bölgeyi kapsayacak şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kentsel proje kapsamında yapılan inşaatların bittikten sonra hak sahiplerine teslim edileceğini belirten Çolakbayrakdar, "Şimdiden yapılan çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Dönüşümle birlikte hem Kocasinan’ın çehresi değişecek hem de bölgemizde yaşayan vatandaşlarımıza, şehrimize yakışır bir Kocasinan inşa etmiş olacağız. Bu noktada kentsel dönüşüm olmazsa olmazımızdır. Kocasinan Bölgesi içerisinde, buna benzer mahallelerimizde de değişim dönüşümü hızlıca devam ettiriyoruz” dedi.

FOTOĞRAFLI