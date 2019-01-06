Başkan Çolakbayrakdar: Engelli vatandaşların önündeki engelleri kaldırıyoruz

KAYSERİ, () -KAYSERİ Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik anlayışıyla engelli vatandaşların önündeki tüm engelleri kaldırma gayreti içinde olduklarını söyledi.

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Görme Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, belediye olarak her gün engelli vatandaşların yanında olduklarını bildiren Başkan Çolakbayrakdar, sosyal desteklerle de engellilerin yaşam standardını yükseltmek için çalıştıklarını bildirdi.

Başkan Çolakbayrakdar, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Yaptığımız hizmetlerle engelli vatandaşlarımızla aramızda gönül köprüsü kuruyoruz. Onların güler yüzleri ve hayır duaları bizleri mutlu ediyor. Engelli vatandaşlarımızın mutluluğu ve memnuniyeti için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Sokakta beyaz bastonuyla bir görme engelli kardeşimizi görürsek, ona yardımcı olmalıyız. Bunu hem vatandaşlık hem de insani bir görev olarak bilmeliyiz."