Başkan Çolakbayrakdar'dan sanayi esnafına ziyaret

KAYSERİ, () - KOCASİNAN Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Oto Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret ederek, projelerini anlattı.

Seçim Çalışmaları kapsamında sanayi esnaflarını ziyaret eden ve Oto Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır’la görüşen Başkan Çolakbayrakdar, projelerini anlattı. Çolakbayrakdar, konuşmasında esnafların beklentilerine paralel olarak yeni projeler geliştirdikleri müjdesini verdi. Sanayi esnaflarından her dönem destek gördüklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Bizler, esnaflar olarak sizlerin her dönem samimiyetinizi ve desteğinizi gördük. Bizlere düşen de elbette ki sizlere hizmet etmektir. Bulunduğumuz yerlerde de sizlere hizmet etmek için varız. Gerek esnaf ve sanatkarlarımız gerekse bölgede yaşayan bütün kademelerdeki insanlarımız için elimizden geldiği ölçüde hizmetler üretiyoruz. Bundan sonra da vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırarak, şehrimize yaraşır hizmetleri ve mekanları gün yüzüne çıkaracağız. Bizim bütün gayemiz bundan ibarettir” diye konuştu.

Sanayi esnafının sorunlarının çözümü noktasında ilgili kurumlarla sürekli irtibat halinde olduklarını, belirten Çolakbayrakdar, “Trafik konusu, çözülmesi gereken sorunların en başında gelmektedir. Mevcut ulaşım aksları içerinde tıkanan ve daralan yollara çözüm oluşturma noktasında farklı ulaşım güzergahları üzerinde çalışmalarımız sürdürmekteyiz. Bunlardan bir tanesi de Yeni Sanayi trafiğini rahatlatması düşünülen sanayi girişi ile Yavuzlar Mahallesi’ne bağlanacak olan yeni aks konusudur. Bu bizim için en öncelikli konulardan bir tanesidir. Kocasinan’da buna benzer 26 nokta bulunmakta. Ama bunlardan 4 tanesi aciliyet gerektirmektedir. Bahsettiğimiz güzergahın açılmasıyla mevcut alandaki trafik sıkışıklığı ortadan kalkmış olacaktır. Bu manada Devlet Demir Yolları yetkilileri ile konun çözümü noktasında görüşmelerimiz devam etmektedir. Yakın zamanda sonuca ulaşacağımızı umuyorum” şeklide konuştu.

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