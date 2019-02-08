Başkan Çolakbayrakdar'dan Muşlular Derneği'ne ziyaret

KAYSERİ, () - KOCASİNAN Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaklaşan yerel seçimler öncesi Muşlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Başkan Çolakbayrakdar, seçim çalışmaları kapsamında Muşlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Akhan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Dernek üyeleriyle sohbet edip, taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın çehresini değiştirdiklerini ve yapılan hizmetlerle ilçenin değerine değer kattıklarını ifade etti.

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