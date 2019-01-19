Başkan Çolakbayrakdar'dan Gazeteciler Cemiyetine ziyaret

KAYSERİ, () - KOCASİNAN Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Bizler yaptığımız işlerin yanında yenilikçi projeleri vatandaşlarımıza anlatacağız. Kısa vadeli projelerimizin hepsini hayata geçirdik. Merkezdeki en büyük yüzölçümüne sahip belediyeyiz. Her mahallemizi ziyaret ettik ve sorunlarını dinledik. Bölgede yaşayan vatandaşların sorunlarını biliyorum. 4 yıllık süre içinde birçok problemi çözmeye çalıştık. Yollar, çevre düzenlemesi gibi çalışmalarımızı yerine getireceğiz. Asli görevlerimizi zaten yapacağız. Gönül belediyeciliği noktasında projelerimizi harekete geçireceğiz. Kocasinan gönüllüsü projemiz başarıyla devam ediyor" dedi.

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