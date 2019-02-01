Başkan Çolakbayrakdar'dan esnaf ziyaretleri

KAYSERİ () - KAYSERİ'de Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Başkan Çolakbayrakdar, yaklaşan mahalli idareler seçimleri öncesi Kocasinan ilçesinde esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Avşarlar Federasyonu tarafından organize edilen buluşma toplantısına katıldıktan sonra yol güzergahında bulunan işletmelere uğrayarak çalışanlarla sohbet etti. Başkan Çolakbayrakdar, tekstil düğmesi satan dükkana uğrayarak işletme sahipleriyle sohbet etti. Başkan Çolakbayrakdar, içeride bulunan kadın müşterinin montunun çıt çıt kelepçesini de kendisi birleştirerek bu konudaki maharetini sergiledi.

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