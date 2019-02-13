Başkan Çolakbayrakdar: Çocuklarımızı geleceğin Türkiye'sine hazırlıyoruz

KAYSERİ () - KOCASİNAN Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla çocukları geleceğin Türkiye'sine hazırladıklarını söyledi.

Kocasinan Akademi Çocuk Kulübü kursiyerlerinin almış oldukları eğitim sonunda ortaya çıkardıkları eserler, bir Alışveriş Merkezi’nde görücüye çıktı. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Çocuk Kulübü kursiyerlerinin almış oldukları eğitim sonunda ortaya çıkardıkları eserleri inceledi.

Çocuklarla sohbet eden Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi ile her kesime hizmet verdiklerini, çocuklar için farklı branşlarda kurslar açmaya özen gösterdiklerini ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar, çocukların geleceğe hazırlanmasında belediye olarak üzerlerine düşen vazifeyi yerine getirmek için gayret ettiklerini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"İmkan verildiğinde neler yapabileceklerini ispatlayan çocuklarımızın birbirinden farklı çalışmalarla ortaya çıkardıkları eserleri hep birlikte görüyoruz. Burada, Çocuk Kulübü kursiyerlerimizin yeteneklerini gün yüzüne çıkarmış olduğu eserler var. Şuana kadar çocuklarımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz sanatsal ve kültürel eğitimlerle geleceğin Türkiye’sini inşa ediyoruz. Yavrularımıza yönelik daha fazla etkinlik yaparak, geleceğin Türkiye’sini hazırlıyoruz. Yavrularımızın geleceği için, yarınları için, huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya bundan sonra da devam edeceğiz.”

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