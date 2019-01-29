Başkan Çolakbayrakdar: Birlik olursa üstesinden gelemeyeceğimiz iş yok

KAYSERİ, () - KOCASİNAN Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Oruç Reis Mahallesi’nde uygulanması düşünülen Kentsel Dönüşüm çalışmaları planlamasında sona gelindiğini belirterek, mahalle sakinlerinin rızası doğrultusunda yapılacak işbirliği ile projenin hızlanmasını sağlamak istediklerini söyledi.

Oruç Reis Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, bölgede yapılacak kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili olarak vatandaşlarla birlikte hareket edilmesi yönünde görüş birliği sağlandığını ifade etti. Yapılan hizmetlerle Kocasinan’ın çehresini değiştirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’a hizmet edebilmek için ilçemizin önce nelere ihtiyacı olduğunu bilmek ve insanları dinlemek gerektiğini biliyorduk. Bundan dolayı merkezdeki ve kırsaldaki tüm mahallelerimizi ziyaret ederek, bölge sakinlerinin talep ve önerilerini dinledik. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; Kocasinan’ın tüm mahallelerine gittim ve vizyon projelerimizi mahallelerimizin ihtiyacına göre şekillendirdik. İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da daha güzel hizmetler olacak. Biz bu şehri seviyoruz ve yapmış olduğumuz hizmetlerin karşılığını; her gittiğimiz yerde gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine bütün vatandaşlarımızın memnuniyeti ve güler yüzleri olarak alıyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden özveri beklediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle birlikte hak ettikleri yaşam standardına en kısa sürede ulaşacaklarının altını çizdi.Mülkiyet sorunlarının ortadan kalkmasıyla birlikte projenin en kısa sürede şekilleneceğini vurgulayan Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, birlik olduğu sürece üstesinden gelemeyecekleri işin olmadığını söyledi.

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