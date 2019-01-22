Başkan Çolakbayrakdar: Amacımız Kocasinan'ı daha ileriye taşımak

KAYSERİ, () - KOCASİNAN Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye'ye model olan Kayseri Belediyeciliği ile Kocasinan'ı daha ileri noktaya taşımak istediklerini söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, hizmet için durmadan çalıştıklarını söyledi. Her alanda yapılan hizmetlerle Kocasinan'a değer kattıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Bunlardan biri olan Kocasinan Akademi ile vatandaşlarımızın yüreğine dokunuyoruz. Akademi, vatandaşlarımız tarafından büyük beklenti oluşturan ciddi bir proje olmuştur. Kocasinan Akademi’yi daha yaygın hale getirmek ana hedeflerimiz arasındadır" dedi.

Akademide herkesin hayatına dokunacak ve hayatına değer katacak hizmetler üretme çabasında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Burada robotik kodlama adı altında teknolojik tabanlı eğitimler veriyoruz. İstiyoruz ki, geleceğin Türkiye’sinde çocuklarımız daha donanımlı ve çağın gereklerine uygun olarak yetişsinler. Büyük Türkiye’nin yapı taşı evlatlarımız daha güçlü Türkiye’ye teknoloji tabanlı eğitimlerle büyüsünler diye bu çalışmaları yapıyoruz. Bunun yanında Uzay ve Havacılık temalı Gençlik Merkezimizde gençlerimiz, 3D yazıcılarla kendi tasarladıkları İHA’ları ve model uçakları yapıyorlar. Kendi yazılımlarını yaptıkları Dronları kendileri uçuruyorlar. Merkezimizde, uzay ve havacılık alanlarında eğitimler veriyoruz. Bu hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz" diye konuştu.

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