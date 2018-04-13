Başkan Çolakbayrakdar'a öğrencilerden bayraklı karşılama

KAYSERİ,() - KOCASİNAN Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Himmetdede Atatürk İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret etti. Öğrenciler, başkan Çolakbayrakdar'ı Ay Yıldızlı Türk Bayrakları ile karşıladı.

Öğrencilerin sevgi gösterileriyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla yakından ilgilenip, sohbet etti. Her hafta bir okul ziyaret ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’da bulunan tüm okullarımızın fiziki ve eğitim şartlarını iyileştirmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Merkezdeki okullara hangi hizmet yapılıyorsa mahalle okullarına da aynı hizmeti gerçekleştiriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak merkezde yüz ölçümü en büyük alana sahibiz. İmkanlarımız doğrultusunda en iyisini ve en kalitesini yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız hizmet ve yatırımlarla kırsal mahallelerimizin güzellikleri daha da artacak ve değerlerine değer katmaya devam edeceğiz. İnşallah Kocasinan, daha da güzelleşecek ve yenilenecek” ifadelerini kullandı.

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