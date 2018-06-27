Başkan Çolakbayrakdar: 6 ayda 90 bin ton asfaltla 5 milyon TL tasarruf sağladık 

KAYSERİ, () - KOCASİNAN Belediyesi, saatte 240 ton asfalt üretimiyle Kayseri’de en yüksek kapasiteye sahip olan asfalt şantiyesine, 50 tonluk 7 adet bitüm tankı ilave etti. Çalışmaları kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Bu yılın ilk 6 ayında 90 bin ton asfalt serimi gerçekleştirerek, 5 milyon TL tasarruf sağladık" dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni asfalt plentiyle hızlı bir şekilde asfaltlama çalışması yaptıklarını belirtti. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda rekor düzeyde asfaltlama çalışması yapmaya başladıklarını söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Asfalt plentimizle ‘Yenilenen Kocasinan’da yeni yollar yaparak ve yenileyerek, yollarımızı daha konforlu hale getiriyoruz. Şantiyemizin, Kocasinan’a daha verimli hizmet verebilmesi için hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Bu çerçevede şantiyemize, 50 ton kapasiteye sahip 7 adet bitüm tankı ekledik. Çevre dostu özelliğiyle daha ekonomik imkan sunan yeni tanklarla, daha hızlı asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor” ifadelerini kullandı.

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