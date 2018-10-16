Başkan Çoban: Öğretmenlik meslek kanunu çıkarılsın

ANTALYA, () - MEMUR Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir- Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban, MEB'in açıklayacağı vizyon belgesinde öğretmenin merkeze alınması gerektiğini belirterek, öğretmenlik meslek kanununa ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Eğitim Bir- Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban, Milli Eğitim Bakanlığının 3 yıllık vizyonunu ve yapacağı tüm çalışmaları içerecek '2023 Eğitim Vizyonu' programının 23 Ekim'de açıklanacağını söyledi. Sendika olarak birçok başlıkta sıraladıkları sorunları çözecek bir vizyon belgesi beklediklerini belirten Başkan Çoban, sorunların çözümünde ana hususun öğretmenlerin hak ettiği değeri görmesini sağlayıcı tedbirler olması gerektiğini kaydetti.

Belgenin merkezine öğretmenin alınması gerektiğini, öğretmenlik meslek kanunu çıkarılması gerektiğine işaret eden Mustafa Çoban, eğitimde kalıcı çözümlere ulaşılması ve maksimum fayda sağlaması açısından bunun hayati önem taşıdığını söyledi.

'ÖĞRETMEN İŞİN MERKEZİDİR'

Mustafa Çoban, öğretmenlerin görev yaptıkları okullarda ve eğitime ilişkin genel politikaların geliştirilmesinde karar alma süreçlerine aktif şekilde dâhil olabilmesi gerektiğini anlattı. Eğitim sisteminin öznesi olarak öğretmenlerin hak ettikleri yere gelebilmeleri için mevcut katılım mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Çoban, şunları söyledi:

"Öğretmen, emeklerinin değerli görülmesi noktasında kaygı taşımaktan kurtarılmalı, eğitim kalitesini belirlemedeki kilit rolün kendisinde olduğu gerçeği ve bilinciyle mesleğini icra etmelidir. Tüm eğitim politikaları öğretmenlerin işini kolaylaştıracak şekilde planlanmalı. Öğretmen işin merkezidir. Öğretmenin eli kolu bağlanmamalı, öğretmeni güçlü kılmadan sorunlar aşılamaz. Öğretmenlik, mesleğin toplumsal algısını ve hukuki altyapısını güçlendirecek, mesleki özerkliğini tesis edecek, okulun yönetimi başta olmak üzere karar alma mekanizmalarında etkin rol almasını sağlayacak bir meslek kanununa sahip olmalı; yapılan iş karşılığı hem adil hem de mesleki saygınlığı destekleyecek düzeyde, yüksek maaş alan meslekler arasında olmalıdır."

FOTOĞRAFLI