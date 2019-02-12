Başkan Çoban'ın fotoğrafı dernek binasında

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'daki Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şubesi'ne görev süresi boyunca maddi ve manevi destekte bulunan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın fotoğrafı asıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve dernek üyeleri 31 Mart'ta görev süresi dolacak Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın, dernek ziyareti esnasında fotoğrafını duvara astı. Başkan Çoban, fotoğrafını gördüğünde çok duygulandığını belirterek, Kumartaşlı ve dernek üyelerine teşekkür etti.

Derneğin Şube Başkan İsmail Kumartaşlı, Başkan Çoban'ın şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendiğini belirterek, Çoban'ın bir belediye başkanının ötesinde ağabey olduğunu vurguladı. Kumartaşlı, "Göreve seçildiğiniz 2009 yılı Mart ayından bu güne kadar memleketimize 57 tane şehit gelmiş. Bu şehitlerimizin 10 tanesi şehir dışına defnedildiği için görmedik. 47 şehidimizi ebediyete sizinle beraber törenlere katılarak uğurladık. Sizin belediye başkanlığınızın ötesinde ağabeyliğinizi hep biz hissettik hem dernek olarak hem de şehit aileleri ve gaziler olarak. Biz de sizin 10 yıllık süre içerisinde bir vefamızı size karşı ödeyelim istedik. Yönetim kurulu üyelerimiz, şehit anne ve babalarımız ile gazilerimiz olarak bir karar aldık. Sizin fotoğrafınızı derneğimizin duvarında şeref köşesine astık. Yaptığınız maddi ve manevi hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Burhanettin Çoban da 10 yıllık belediye başkanlığı görevi boyunca İsmail Kumartaşlı ile birlikte 9 yıldır görev yaptığını anlatırken, "Biz de 10 yıllık görev süremizin 9 yılı İsmail kardeşimiz ve ekibiyle birlikte geçti. Bu süre zarfında müthiş, olağanüstü bir gayret gördük. Olağanüstü yaptıkları işe özen gösterdiklerini gördük. Mevzuatın takibi, kurumlar arası diyalog hem gazilerimizin hem şehit ailelerimizin hem de onların yakınlarının meselelerinin takibi dernek tarafından profesyonelce yerine getirildi. Ben herkese teşekkür ediyorum. İçerisinde bulunduğumuz mekanda Allah razı olsun dönemin Valisi İrfan Balkanlıoğlu zamanında birlikte çalışarak derneğimize kazandırdığımız bir alandır. Bu alan da 3 yıldır da belediyemize geçmiş durumda. İş merkezi girişinde bir yer olmasından dolayı her gelen geçen vatandaşımızın rahatlıkla gördüğü ve görüp de şehitlerimizi ve gazilerimizi hatırladığı bir alan. Ben konuşmamı İsmail kardeşimin bir sözü ile sonlandırmak istiyorum; 'Bizim derneğimizin üyesi çok. Ama biz hiçbir zaman yeni üye kaydetmeyi düşünmüyoruz. Allah bu derneğe yeni gazi ve şehit üye kaydetmeyi durdursun inşallah" diye konuştu.

Dernek binası içerisinde kendi fotoğrafının duvara asılmasının büyük bir şeref olduğunu da söyleyen Çoban, şöyle konuştu:

"Mevcut üyelerimizle çalışmalarımızı iyi bir şekilde devam ettirelim. Bu vesileyle bu günlerimizi borçlu olduğumuz Kurtuluş Savaşı'mızdan bugüne kadar gerek Kıbrıs, gerek Kurtuluş, gerekse sınır ötesi PKK ile mücadelede ve 15 Temmuz'da şehit olmuşları dernek binamızdan rahmetle anıyorum. Burada bir fotoğrafımızın asılı olması bizim için en büyük şereftir. Yani bize maddi değeri yüksek hediye verilse bu kadar mutlu olamayız ve duygulanamayız. Çok hoşuma gitti. Böyle bir davranıştan dolayı teşekkür ediyorum."

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