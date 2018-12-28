Başkan Çoban'dan yeni başkana vasiyet

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, projelendirdikleri 'Afyonkarahisar Motorspor Arena' için arazi tahsisinin yapıldığını belirterek, "31 Mart'ta görev sürem doluyor. Umarım bizden sonraki dönemde proje devam ettirilir" dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, 'Afyonkarahisar Motorspor Arena' için arazi tahsisinin yapıldığını söyledi. Drag ve drift yarışlarının yapılacağı bir arenayı Afyonkarahisar'a kazandırmak istediklerini kaydeden Başkan Çoban, 31 Mart'ta görev süresinin dolacağını bu nedenle projenin yeni belediye başkanının devam ettirmesi gerektiğini söyledi.

'Afyonkarahisar Motorspor Arena' adını verdikleri projenin 600 dönüm arazi üzerine yapacağı anlatan Başkan Çoban, "Arsa alımını tamamladık. Zemin etütleri yapıldı. Bu proje Afyonkarahisar için hayati önem taşıyor. Hem otomobillerin hem motorların yarıştığı, yeni çıkan otomobil ve motorların test edildiği en az 4 km uzunluğunda pisti olan, drag, drift ve otomobil kros yarışlarının yapılabildiği bir alan olacaktı burası. Formula'nın bir alt kategorisi yarışlarının yapılabileceği bir pist olacaktı. Bizim ömrümüz bu pisti kazandırmaya yetmedi. İnşallah gelecek olan Belediye Başkanı arkadaşımız bu projeye sahip çıkar" diye konuştu.

Proje için en önemli sorunun arazi temini olduğunu vurgulayan Çoban, "Bu arazinin tahsisini gerçekleştirdik. Bunun bir vasiyet olarak kabul edilmesini istiyorum ve gelecek olan Belediye Başkanı arkadaşımızın bu projeyi kaldığı yerden devamını sağlamasını özellikle istirham ediyorum dedi.

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