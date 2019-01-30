Başkan Çoban AFİMDER yönetimini kabul etti

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar Önder İmam Hatipliler Derneği (AFİMDER) yönetimini makamında kabul etti.

Afyonkarahisar Önder İmam Hatipliler Derneği'nin kısa bir süre önce gerçekleştirdiği genel kurulda, dernek başkanlığına seçilen Ahmet Akbaba, dernek yönetimiyle Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ı ziyaret etti. Ziyarete, Afyonkarahisar Önder İmam Hatipliler Derneği Başkan Yardımcısı Hulusi Güngör, Gençlik Kolları Komisyonu adına Kadir Demiröz ve yönetim kurulu üyesi Cengiz Kılıç katıldı. Dernek çalışmaları hakkında bilgi veren Ahmet Akbaba, ayrıca 31 Mart'ta görev süresi dolacak olan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

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