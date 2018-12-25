Başkan Çoban: 300 milyon gelirimiz var

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, bankadan çekilecek 8 milyon TL'lik krediye ilişkin meclise açıklama yaparken, "Şu anda 300 milyon gelirimiz var, bu aldığımız krediyle faizler dahil 25 milyon TL borçla teslim edeceğim. Böyle bir belediye Türkiye'de yoktur" dedi.

Afyonkarahisar Belediyesi olağanüstü meclis toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Burhanettin Çoban başkanlığında bir önceki toplantıya ait tutanak özetinin okunmasıyla başlayan toplantıda belediye yatırım ve diğer harcamalarında kullanılmak üzere kamu ve özel bankalardan kredi alınmasına yönelik 3 Aralık 2018 tarihli belediye meclis kararının değiştirilmesi hakkındaki teklif oybirliğiyle kabul edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Burhanettin Çoban, Belediye Kanunu'na göre Afyonkarahisar Belediyesi'nin borçlanabileceği 8 milyon TL ile ilgili 3 Aralık 2018 tarihinde alınan kararı hatırlattı. Çoban, "Bu kararımızla ilgili olarak banka iki kelimenin ilavesini istiyor. O da şudur 'Sekiz milyon TL kredi alınmasına buna karşılık teminat vermeye.' Teminat nedir diye sorulursa EDAŞ'tan aylık 300 bin TL civarında bir elektrik vergisi gelirimiz var. Banka, o gelirin teminat gösterilmesini istiyor" diye konuştu.

Kredi alınmasına yönelik açıklamalarda da bulunan Başkan Burhanettin Çoban, "Balmahmut İçme Suyu kuyularına 14 milyon TL ve diğer giderlerimizden dolayı bütçemizde ufak bir sapma oldu" dedi.

'BELEDİYEYİ 300 MİLYON GELİRLE TESLİM EDECEĞİM'

Belediyeyi teslim aldıklarında 52 milyon TL gelire sahip olmasına karşın faizlerle birlikte 70 milyon TL borcu bulunduğu hatırlatan Başkan Burhanettin Çoban, şöyle konuştu:

"Şu anda 300 milyon gelirimiz var, bu aldığımız krediyle faizler dahil 25 milyon TL borçla teslim edeceğim. Böyle bir belediye Türkiye'de yoktur. Ama şu anda bu krediye zorunluluk var. Müteahhitlere ödeme yapmamız gerekiyor. Yaklaşık 26 milyon TL müteahhitlere borcumuz var ancak bu krediyle birlikte ocak, şubat ve mart ayı gelirlerimizle birlikte hiçbir müteahhide borcumuz kalmayacak. Sadece ve sadece bankaya olan borcumuz kalıyor."

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